Serie D, Campobasso a valanga sull’Agnonese: testa solitaria per i rossoblù. Pari casalingo con beffa per il Vastogiradi

Esordio casalingo con il botto per il Campobasso che per la prima davanti al pubblico amico, 1000 gli spettatori che hanno potuto assistere al match, ha surclassato l’Olympia Agnonese nel primo derby stagionale. Gara subito in discesa per i rossoblù, evidentemente superiori sul piano tecnico e tattico agli avversari, che hanno chiuso già la prima frazione di gara sul 3-0. Stessa musica nella ripresa con la squadra di Cudini che ha chiuso gli avversari nella propria metà campo reallizzando un’altra rete e chiudendo il match sul definitivo 4-0. Le reti per i padroni di casa sono state realizzate da Brenci, Vitali, Candellori e Bontà. I rossoblù sono ora già in vetta solitaria alla classifica a punteggio pieno, mentre l’Agnonese è sul fondo della graduatoria ancora a bocca asciutta.

Occasione sfumata per il Vastogirardi che per la prima davanti al proprio pubblico è stato raggiunto all’ultimo respito dal Porto Sant’Elpidio: 2-2 il risultato finale. Altomolisani a quota 4 in classifica generale.

CAMPOBASSO – AGNONESE 4-0

Marcatori: 27′ Brenci34’ Vitali46’ Candellori47′ Bontà

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Fabriani, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Esposito, Vitali. Allenatore: Cudini

O. AGNONESE (4-4-2): Landi, Bilello, Litterio, Lombardi, Sgambati, Enea, Maniscalchi, Sangare, Kinè, Cito, Del Gaudio. Allenatore: Senegagliesi.

RISULTATI 2^ GIORNATA-SERIE D/GIRONE F

Castelfidardo Aprilia 0-0 Castelnuovo V. Pineto 0-1 Campobasso O.Agnonese 4-0 Albalonga Montegiorgio 3-1 FC Matese Fiuggi 2-3 Notaresco Rieti 0-0 Tolentino Recanatese 2-2 Vastese Giulianova 1-1 Vastogirardi Porto S.Elpidio 2-2

CLASSIFICA