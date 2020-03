Serie D, campionato sospeso fino al prossimo 3 aprile

Oltre un mese di stop forzato per le molisane Campobasso, Agnonese e Vastogirardi che non sono scese in campo nemmeno ieri

ROMA. «Abbiamo ritenuto che la decisione adottata, di sospendere tutte le attività sino al 3 Aprile prossimo, fatta salva, ovviamente, la possibilità di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari in relazione all’evolversi della complessiva situazione nel nostro Paese, fosse una decisione quasi inevitabile, un “contributo” necessario che il mondo del calcio dilettantistico italiano doveva dare per superare il momento di difficoltà che sta attraversando la nostra nazione». Sono le parole del presidente Cosimo Sibilia, riportate dal sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti in merito alla decisione di sospendere i nove gironi, tra cui quello “F” in cui sono inserite le molisane ovvero Campobasso, Olympia Agnonese e Vastogirardi, costrette allo stop forzato di oltre un mese. Inoltre, «a partire da domani e almeno sino al 15 marzo prossimo – fa sapere ancora il presidente Sibilia – tutte le sedi della Lega resteranno chiuse al pubblico e saranno interessate dai necessari interventi di sanificazione».

