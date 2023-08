Serie D, amichevoli: poker del Campobasso all’Ascoli Primavera, Termoli ko di misura con il Cerignola

Per i rossoblù in rete Corvino (doppietta), Ripa e Gonzalez nel test di Vinchiaturo, mentre i giallorossi lottano, ma cedono 1-2 ai pugliesi che militano in Lega Pro

Sabato di amichevoli per le squadre molisane in vista della prossima stagione in serie D. Il Campobasso Calcio di mister Andrea Mosconi ha superato per 4-0 sul campo di Vinchiaturo la Primavera dell'Ascoli (in principio era in programma la sfida con la prima squadra che milita in serie B che, però, oggi è impegnata in Coppa Italia con l'Hellas Verona). In rete per i Lupi sono andati Corvino (doppietta) con Ripa e Gonzalez a completare il tabellino.

Sconfitta per 2-1, invece, per il Termoli di mister Alessio Martino allo stadio Cannarsa con l’Audace Cerignola che milita in lega Pro. I giallorossi non sfigurano affatto considerata la categoria superiore dei pugliesi e, anzi, passano in vantaggio con Vitiello al 7’ su assit di Hernandez, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. La rete dell’Audace invece è giudicata regolare ed è decisiva la deviazione Maiorino nella propria porta per lo 0-1. I giallorossi pareggiano al 28’ con un diagonale rasoterra di Hernandez. Nella ripresa il Cerignola passa al 53’ con Martinelli e si vede annullata una terza marcatura per fuorigioco a Coccia.