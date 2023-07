Serie D, amichevole di prestigio per il Campobasso: il 9 agosto arriva l’Ascoli a Selva Piana

Definiti gli impegni precampionato della formazione marchigiana in vista del prossimo torneo di serie B: dopo la gara con i Lupi per i ragazzi di Viali arriverà il primo impegno ufficiale in Coppa Italia con il Verona

Amichevole di prestigio nel precampionato per il Campobasso (che riprenderà la preparazione il 24 luglio a Vinchiaturo) il prossimo 9 agosto allo stadio di contrada Selva Piana. I rossoblù, guidati da Andrea Mosconi, affronteranno l’Ascoli che milita nel campionato di serie B.

I bianconeri, agli ordini di mister Viali, si raduneranno il prossimo 13 luglio e il 16 partiranno per il ritiro di Cascia. Tra le cinque amichevoli fissate dai marchigiani figura, appunto, quella con il Campobasso in programma alle 17:30 di mercoledì 9 agosto. Storicamente, le due squadre si sono già affrontate a Campobasso nel campionato di serie B del 1985-86 alla quinta giornata con il punteggio finale di 2-2. Dopo l’amichevole di Campobasso, per l’Ascoli arriverà il primo impegno ufficiale in trasferta con l’Hellas Verona ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.