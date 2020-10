Serie D, altra giornata con 4 rinvii: stop anche a Cynthialbalonga-Campobasso e Vastese-Agnonese. Si attende l’ufficialità

Nella giornata di oggi è arrivata la notizia che i tifosi del Lupo non si aspettavano: Cynthialbalonga-Campobasso, gara in programma domenica valevole per la sesta giornata del girone F della Serie D, non si disputerà. Il covid non consente di tirare un sospiro di sollievo neanche dopo la scelta – arrivata direttamente dalle società su votazione – di proseguire il campionato. Tra le fila dei laziali, che già devono recuperare un match, infatti, sarebbero state riscontrate delle positività. Si attende la nota ufficiale da parte delle società

La sesta giornata sarà dunque falcidiata per il secondo weekend consecutivo. Oltre al match dei rossoblù, non si giocheranno neanche Vastese-Olympia Agnonese (rinviata a data da destinarsi causa approntamento protocollo covid), Recanatese-Chieti, con i marchigiani al secondo stop consecutivo, e San Nicolò Notaresco-Aprilia

Non se la passano meglio gli altri gironi della quarta serie. Nel raggruppamento G, ad oggi, sono già quattro i rinvii. Situazione critica anche tra le squadre pugliesi: nel girone H sono a rischio diverse gare. Dopo il focolaio nel Cerignola, anche tra le fila del Casarano sono state riscontrate due positività: difficilmente si giocherà contro il Nardò.