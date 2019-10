Serie D, al Campobasso il derby di Agnone. Ko per il Vastogirardi

I rossoblù si sono imposti per 2-1 sul campo altomolsiano

Davanti ad un’imponente cornice di pubblico, il Campobasso si aggiudica il derby molisano con l’Agnonese. I rossoblù, seguiti in Alto Molise da circa 200 spettatori, si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Musetti e Cogliati. Per i granata a segno è andato Kone.

Foto: SS Campobasso Calcio

Di seguito il tabellino

O. AGNONESE – CAMPOBASSO 1-2

O. AGNONESE (4-3-3): Mejri, Diakitè, Nicolao, Barbato, Frabotta, Allegra, Diarra, Peijc, Kone, Minacori, Acosta. Allenatore: Matteo Pizii

CAMPOBASSO (4-3-1-2): Natale, Candellori, Vanzan, Brenci, Pistillo, Dalmazzi, Bontà, Tenkorang, Musetti, Pizzutelli, Cogliati. Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Madonna di Palermo

Marcatori: 5′ Musetti (R), 50′ Cogliati, 63′ Kone (A)

Netta sconfitta per il Vastogirardi che si è dovuto arrendere al Matelica. La formazione si Farina è stata battura per 3-0.

RISULTATI, SERIE D – GIRONE F

CLASSIFICA