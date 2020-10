Serie D Girone F, domenica amara per le altre molisane: Agnonese travolta dal Notaresco, Vastogirardi ko

Domenica senza punti per le altre molisane inserite nel girone F della Serie D. Nulla da fare per l’Olympa Agnonese, travolta a domicilio dal SN Notaresco, che si impone con un perentorio tre a zero, frutto della doppietta di Frulla (42′ e 55′) e del sigillo nei minuti finali di Mancini. Per i granata è il terzo ko in tre gare, con altrettanti match disputati senza realizzare neanche una rete.

Lotta ma si arrende al Pineto il Vastogirardi. L’avvio è incoraggiante: alla marcatura di Olcese, risponde fulmineo l’undici giallobù con il pari di Guida. Al 31′ però arriva il nuovo vantaggio abruzzese, che risulterà decisivo: a siglarlo è Verdesi con una splendida conclusione sulla quale Guerra non può intervenire. Nella ripresa i ragazzi di Prosperi provano a reagire, ma il Pineto (accreditato dei favori del pronostico e premubilmente in lotta almeno per i playoff) riesce a fare buona guardia senza concedere quasi nulla. La sconfitta al triplice fischio non vanifica, tuttavia, il buon avvio di stagione degli altomolisani.

RISULTATI 3^ GIORNATA-SERIE D/GIRONE F

Aprilia Racing Castelnuovo Vomano 1-4 Atl. P.S.Elpidio CynthiAlbalonga 0-0 Atl. Terme Fiuggi Vastese 1-0 Castelfidardo Città di Campobasso 1-1 Montegiorgio Fc Matese 2-0 Olympia Agnonese SN Notaresco 0-3 Pineto Vastogirardi 2-1 Real Giulianova Recanatese 0-1 Rieti Tolentino 0-2

CLASSIFICA