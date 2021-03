Serena Rossi ricorda su Rai 1 Montefalcone nel Sannio e le sue origini molisane

“Che sarà”, la canzone di Feliciano, dedicata a Montefalcone nel Sannio: questa la speciale dedica di Serena Rossi, cantante e attrice durante la conduzione della trasmissione “Canzone Segreta” andata on onda su Rai 1. Montefalcone nel Sannio è il paese dei nonni di Serena Rossi. Proprio il nonno Emilio è stato ricordato dall’attrice in chiusura di trasmissione. All’attrice e cantante il ringraziamento, per aver ricordato non solo il Molise ma lo splendido borgo di Montefalcone, da parte del vice sindaco D’Angelo. «È stato bellissimo ed emozionante – ha commentato Gigino D’Angelo a Primo Piano Molise – vedere e ascoltare Serena Rossi mentre parla di nonno Emilio, di valori, radici e di Montefalcone. Ho avuto il piacere di conoscere zio Emilio e quando tornava il punto di riferimento era davanti casa del maestro Mario Graziano, il sindaco. Lì si parlava di politica, di lotte contadine, di ingiustizie e di riscatto, io ragazzino li ascoltavo con curiosità, interesse e passione. Quando poi Serena ha cantato “Paese mio” dedicando la canzone a Montefalcone, in quel momento sono subentrati in me orgoglio, emozione, brividi e gratitudine per questa meravigliosa bellissima e bravissima artista che con umiltà e orgoglio non dimentica e non rinuncia alle sue radici. Grazie Serena a nome mio e di tutti i Montefalconesi».