Serata magica ad Altilia, Iannacone si racconta e fa sold out di spettatori

Dall’infanzia alle inchieste nazionali che lo hanno reso celebre, il giornalista con origini molisane è stato il protagonista del secondo appuntamento de “Le narrazioni di San Lorenzo” promosse dal Teatro del Loto

Una serata magica dal tutto esaurito. Commenta così, Stefano Sabelli, l’appuntamento che si è tenuto nel teatro di Altilia che ha ospitato, nell’ambito della rassegna “Le narrazioni di San Lorenzo” promossa dal Teatro del Loto, il giornalista Domenico Iannacone. Con “Che ci faccio qui”, format d’eccezione, e rivisitato in chiave locale, della nota trasmissione da lui condotta su Rai 3, Iannacone per la prima volta si è raccontato in prima persona al pubblico. Dall’adolescenza in Molise, quando il padre lo portava in cantiere nella sua piccola Torella nel Sannio e dove trascorreva lunghe giornate, spesso in solitudine, nutrendosi però della visione salvifica di Ladri di Bicicletta e dei film neorealisti di De Sica. Quel bambino, come lascia intendere, è già un aspirante poeta che ogni giorno scopre e impara parole nuove sul Vocabolario Zingarelli. Un giorno il giovane Domenico riceve la prima chiamata a Roma, da parte di Amelia Rosselli, la più grande poetessa italiana, suo mentore, che lo introduce ai grandi poeti e narratori del ‘900: Pasolini, Caproni, Montale. Anni di formazione che lo hanno fatto diventare il giornalista amato e premiato che oggi è. Quello capace di vincere 5 Premi Ilaria Alpi ma soprattutto capace di mettersi in ascolto, con le sue inchieste, delle vite degli altri. Di coloro che raramente, forse mai, hanno voce e volto. Degli ultimi. Le sue inchieste straordinarie nelle periferie, in zone delicate come Scampia e la Terra dei Fuochi, sono state seguite e apprezzate da milioni di italiani.

“Sì! È stato un sogno”, scrive ancora Sabelli. “Una serata magica col Teatro di Altilia completamente esaurito. Domenico Iannacone protagonista assoluto della seconda serata de “Le narrazioni di San Lorenzo”. Una nuova, semplice, eppure efficacissima iniziativa del Teatro del Loto, ormai fulcro essenziale della resilienza culturale in Molise. E noi no! Noi iniziative gratuite non ne facciamo, né vogliamo farne, perché diamo valore a quello che facciamo e vogliamo che il pubblico ci scelga e sia consapevole di quello che gli proponiamo e viene a vedere. E domani pagherà anche per vedere Franco Valente… che racconta Sepino… ma ne vale la pena”.

Ed infatti questa sera, 12 agosto, nel teatro di Altilia, la rassegna chiude con il noto architetto venafrano che parlerà di questa Arcadia della nostra Storia, attraverso una narrazione che tocca grandi conquiste e grandi miserie, dove si incrociano sacro e profano e il potere temporale s’intreccia al potere ecclesiastico, dove la transumanza di civiltà guerriere, agresti, pastorali, tribali, artistiche e religiose trova un incontro ideale, nel centro esatto della Penisola, per creare l’identità di un luogo unico per il Molise, per l’Italia e per l’Europa.

Le Narrazione di San Lorenzo sono dedicate alla memoria di Roberto Sabelli, architetto e archeologo campobassano, fratello di Stefano, che il 10 agosto 2023 avrebbe compiuto 66 anni. Prematuramente scomparso lo scorso novembre, tra le altre cose è titolare del progetto esecutivo del Teatro del Loto a Ferrazzano, definito insieme al fratello che ne è direttore artistico.