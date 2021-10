Serata di caccia al ladro a Roccasicura: le ronde consegnano un romeno ai carabinieri

Caccia al ladro a Roccasicura, dove le ronde volontarie di alcuni cittadini hanno bloccato e consegnato ai carabinieri un romeno sospetto. Da diversi giorni i ladri sono in azione tra Carovilli e Roccasicura. Lunedì i malviventi erano stati avvistati nelle campagne di Carovilli nei pressi di alcune abitazioni, allarmando subito le forze dell’ordine.

Da ieri invece si erano spostati sul territorio di Roccasicura. Ma questa sera i ladri sono stati colti in flagrante da alcuni cittadini che si erano intrattenuti in strada fino a tardi. Avrebbero visto movimenti strani e un’auto sospetta che circolava, probabilmente in attesa di recuperare i “colleghi” in azione nelle abitazioni.

Il conducente della Fiat Croma, di nazionalità romena, è stato così braccato dagli abitanti del posto, e portato al vicino comando dei Carabinieri di Carovilli.

Allarmati gli altri tre ladri sono fuggiti nelle campagne circostanti e ora sono ricercati dai Carabinieri della stazione di Carovilli.

Subito sul posto anche il Sindaco di Roccasicura Fabio Milano, per tranquillizzare la comunità allertata e spaventata dagli ultimi eventi della notte.