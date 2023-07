Sequestro in Pineta Campomarino: “Fiduciosi nello sviluppo delle indagini”

Il sindaco Silvestri: “Non ritengo sia opportuno parlare di scempio ambientale in quanto le aree erano state pesantemente danneggiate dagli incendi

A seguito del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di Larino e delle indagini avviate dalla Procura (di cui abbiamo parlato in questo articolo), il sindaco di Campomarino Piero Donato Silvestri precisa la natura dell’intervento effettuato ed esprime la sua totale fiducia nella magistratura:

“Non ritengo sia opportuno parlare di scempio ambientale in quanto, come già evidenziato, le aree in oggetto erano state pesantemente danneggiate dagli incendi. Gli interventi si sono resi necessari al fine di evitare il crollo degli alberi e di garantire l’incolumità dei beni e delle persone in particolar modo in un periodo caratterizzato da un forte afflusso di turisti.

Siamo fermamente convinti che tale intervento fosse necessario e legittimo. A tal proposito esprimo la mia totale fiducia nella magistratura e nello sviluppo delle indagini”.