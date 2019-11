Sequestrato l’appartamento degli egiziani violenti

Il provvedimento di urgenza è stato chiesto e ottenuto dagli uomini della Polizia di Stato

CAMPOBASSO. Il gip del tribunale di Campobasso, Veronica D’Agnone, ha convalidato il sequestro preventivo operato in via d’urgenza dalla Polizia di Stato il 12 novembre 2019 di un appartamento in via Chiarizia ceduto, tra l’altro, in comodato d’uso gratuito a cittadini di nazionalità egiziana, già raggiunti da foglio di via (per uno di loro è scattata la misura cautelare del divieto avvicinamento alla vittima delle violenze e il divieto di dimora in Molise ed è stato poi arrestato) e di cui uno irregolarmente presente sul territorio nazionale. Applicando il Testo Unico sull’Immigrazione, il gip, su richiesta del pm Santosuosso, ha convalidato il sequestro urgente ed emesso il decreto di sequestro preventivo dell’immobile.