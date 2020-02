Sequestrati in carcere microcellulari e droga, due gli indagati

I telefoni erano stati nascosti nelle boccette di profumo modificate. La Procura di Isernia sta facendo una serie di verifiche per comprendere se siano state fatte delle telefonate

Isernia, carcere di Ponte San Leonardo, sequestrati due micro cellulari. Erano stati nascosti nelle boccette del profumo, opportunamente modificate. Due persone sono indagate. La Procura di Isernia in questi giorni sta facendo una serie di verifiche per comprendere se siano state fatte delle telefonate e per individuare gli eventuali destinatari. Nel mese di novembre, a Campobasso, ne sono stati trovati altri otto, come denunciato dal segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo, per un totale di 20 nel giro di 4 mesi. Ma nelle carceri entra con una certa facilità anche la droga. Giorni fa a Ponte san Leonardo è stato infatti consegnato un pacchetto contenente hashish, ma gli agenti addetti ai controlli hanno subito individuato lo stupefacente, ponendolo sotto sequestro.