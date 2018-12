Sequestrati 6,5 chili di marijuana pura: era destinata allo spaccio sul litorale

REDAZIONE TERMOLI.

Gli Agenti delle Volanti del locale Commissariato di Polizia, nella mattinata di ieri durante l’ordinario servizio in località “ Antica Fornace, venivano attirati dalla recinzione divelta che circondava un area ormai dismessa.

Gli Agenti, insospettiti della recinzione forzata, decidevano di effettuare una ricognizione all’interno di un capannone in stato di abbandono ove, in alcuni locali poco illuminati e sotto alcuni pannelli abbandonati, notavano una grossa valigia di colore blue dal quale promanava un forte odore.

Certi di trovarsi in presenza di sostanza stupefacente, i due Agenti della Volante aprivano il bagaglio che era stato ben celato tra le masserizie in disuso e si trovavano dinnanzi un grosso quantitativo di “erba”. Consapevoli pertanto di trovarsi in un luogo usato per celare grossi quantitativi di sostanza stupefacente da destinare sicuramente allo spaccio durante le attuali festività natalizie, continuavano nella perlustrazione dei locali. Rinvenivano, inoltre, una tanica all’interno del quale era occultata altra sostanza stupefacente dello stesso tipo della precedente, ma, stavolta, addirittura ammassata su di un panno alla basa del quale era stato messo del riso da cucina, per ben conservare la sostanza dall’umidità dei luoghi.

Sequestrata tutta la sostanza facevano intervenire personale della Polizia Scientifica del Commissariato di Polizia che in ufficio espletava le operazioni di analisi e pesatura della sostanza la quale risultava poi qualificarsi come sostanza tipo “Marjuana pura” per un peso di ben 6,5 kg che avrebbe fruttato un ricavo di euro 50.000 circa.

Del tutto veniva immediatamente notiziato il Pubblico Ministero di turno, visto anche l’entità del quantitativo sequestrato, ed in merito sin da subito venivano avviate le indagini per risalire non solo alla proprietà della sostanza illegale, ma soprattutto al mercato di destinazione.

Il sequestro operaio dagli uomini del Commissariato della costa adriatica risponde pienamente alle recenti direttive emanate dal Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, recepite in questa provincia dal Questore Mario Caggegi che ha predisposto sin da subito piani di prevenzione e investigativi finalizzati al contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti, soprattutto in questo periodo di festività in cui la movida è più intensa e pertanto si presuppone un maggior consumo.