Sequestrati 250 grammi di infiorescenze di marijuana in un negozio di cannabis light

REDAZIONE

Contrastare il fenomeno della commercializzazione di canapa ritenuta a rischio. E’ cosi che la Polizia ha eseguito dei controlli in diversi negozi della provincia di Campobasso di cannabis light, In uno di questi ‘shop’ sono stati sequestrati ben 250 grammi di infiorescenze di marijuana che sono state ritenute sospette in seno alla quantità reale di principio attivo contenuto. La polizia ha provveduto a denunciare il titolare dell’attività per l’ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti. Saranno ora le analisi specifiche a confermare o meno se la quantità di principio attivo supera o meno quella prevista dalla legge.