Sequela Christi

II Domenica del tempo ordinario (B).

Commento a Gv 1, 35-42

Dall’inizio dell’anno liturgico abbiamo già incontrato diverse volte la figura di Giovanni Battista; questo ci rivela quanto sia stato importante il suo contributo, specie agli esordi della cristianità. Forse, il testo evangelico proposto dalla liturgia, è uno dei più emblematici, per ciò che riguarda il passaggio dall’Antica alla Nuova Alleanza. L’evangelista, infatti, descrive chiaramente come, dopo la dichiarazione di Giovanni: «Ecco l’agnello di Dio!», i suoi discepoli cominciano a seguire Gesù per “abitare” con lui.

+”In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù”.+

Giovanni è un vero profeta. Non cerca adepti, adoratori o proseliti, ma è completamente abbandonato al vento dello Spirito, ed è spinto a compiacere Dio più che sé stesso. Proprio per questo, Il Battista, con grande libertà e coraggio indica Gesù come “l’agnello di Dio”, lasciandoli liberi dalla sua potestà per seguire il Maestro definitivo. Uno delle tentazioni più grandi per un ministro di Dio è quella di voler imporre ai propri discepoli sé stesso, il suo modo di pensare e vedere, mortificando in questo modo la vastità della Verità nei limiti dei suoi schemi. E’ il caso di quelle realtà in cui il leader viene ascoltato acriticamente, senza nessun discernimento, specie se queste comunità si sostengono esclusivamente su questo tipo di guida. Un vero leader assomiglia a Giovanni, mai autoreferenziale; indica il Cristo e incoraggia a fare un percorso personale di sequela (quindi non omologante e rigidamente strutturato); proprio questo tipo di guida può aiutare il discepolo a crescere nella condivisione fraterna e nell’incontro.

+”Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio”.+

Dopo l’indicazione di Giovanni, le persone che seguivano Gesù erano destinate a moltiplicarsi, così che ben presto sarebbero diventate una folla. Non tutti erano destinati ad essere veri discepoli: molti sarebbero stati solo curiosi, altri in disperata ricerca di guarigione; alcuni avrebbero cercato in lui, con esiti diversi, il messia dei propri sogni. Ci sarebbero stati inoltre coloro si nascondevano fra le sue fila per spiarlo o sabotare la sua missione. La predicazione di Gesù, infatti, minava lo strapotere dei movimenti allora esistenti (Farisei, Erodiani, Sadducei, ecc.). Ecco perchè Gesù continua a chiedere anche oggi a coloro che gli si avvicinano: “Cosa cercate?”. Chi vuole mettersi alla sequela di Cristo deve cercare la sua presenza e la sua voce ascoltandola nel cuore, confrontandosi con le Scritture, pregando, cercando la presenza del Re nell’altro per servirlo, specie nei bisognosi. Ecco perchè possiamo scoprire dove abita solo attraverso un’autentica sequela, ovvero: mettendo in pratica la sua Parola. I discepoli stanno con Gesù tutto il giorno; arrivano così le quattro del pomeriggio, si approssima la sera, perché stare con lui è bello, appagante, tutto riacquista quell’aria di stupore e bellezza che affascina gli occhi dei fanciulli.

+”Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro-” .+

Chi fa esperienza di Cristo, non può tenerla per sé, ma, al contrario, sente l’insopprimibile impulso di condividerla con gli altri. Uno degli effetti inconfondibili dell’incontro con Gesù è sentirsi ricolmati d’amore: il sentimento che, per antonomasia, è decentramento dal proprio ego, donazione di se. Avere Dio nel cuore significa essere innamorati, oltre che di Lui, di ogni essere umano, anzi di tutta la Creazione. Ciò avviene perchè l’amore che riceviamo da Dio ci fa aprire gli occhi sulla bellezza che ci circonda, esso infatti non è mai univoco e monodirezionale. Ecco Perchè Andrea vuole coinvolgere nella sua stessa gioia anche il fratello Simone. Cefa in questo racconto (soprannome che vuol dire “testardo come la pietra”) è l’ultimo destinato a diventare primo. Andrea era infatti uno dei discepoli prediletti di Giovanni, aveva dunque ottimi requisiti per essere il braccio destro di Gesù, ma fra tutti Gesù sceglie Simone (insieme a Giacomo e Giovanni); quel “Cefa” che non veniva nemmeno menzionato fra i discepoli di Giovanni. Chi segue Cristo deve accettare le follie dello Spirito che abita e ispira chi vuole senza alcun rispetto dei ruoli stabiliti dagli uomini. Quando noi opponiamo la nostra volontà all’azione provvidenziale o vogliamo costringerla nelle ristrettezze dei nostri modi di vedere e pensare, diventiamo noi stessi ostacolo alla Grazia, nemici che, seppur amati, restano di impedimento alla missione di Salvezza. Dobbiamo perciò essere umili difronte al mistero di Dio, disposti a restare discepoli per tutta la vita: uno solo è il Maestro! (cfr Mt 23,10).

Felice Domenica.

Fra Umberto Panipucci