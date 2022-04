Sepolcri, ecco le strade chiuse alla circolazione delle auto

Con una propria ordinanza, il dirigente della Polizia Municipale di Campobasso, il Comandante Luigi Greco, in vista della tradizionale ricorrenza religiosa della visita ai Sepolcri di giovedì 14 aprile e considerato che le chiese ubicate nel centro storico cittadino, per la stessa ricorrenza, saranno visitate da un elevato numero di fedeli, ha stabilito di limitare la circolazione veicolare sulle zone interessate, al fine di garantire l’afflusso in sicurezza.

A tal proposito, quindi, giovedì 14 aprile, dalle ore 19.00, alle ore 24.00, vi sarà l’istituzione del divieto di transito da realizzare mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di transito”, con esclusione dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, nelle seguenti strade:

· Via Cannavina;

· Largo San Leonardo;

· Via Sant’Antonio Abate, da Largo San Leonardo all’intersezione con Via Marconi;

· Santa Maria della Croce;

· Via Marconi, da intersezione con via Torino all’intersezione con Via Cannavina;

· Via Roma, da intersezione con Via Palombo a intersezione con Via Marconi;

· Piazza Pepe, dall’intersezione con Corso Vittorio Emanuele II fino a Via Palombo;

· Via Palombo.