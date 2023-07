Sepino, tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Santa Cristina: il clou degli eventi sarà il concerto di Fausto Leali

Sepino. Al via i festeggiamenti 2023 in onore della Patrona, Santa Cristina. Il programma religioso che si svilupperà dal 23 al 25 luglio, prevede una serie di celebrazioni che culmineranno il giorno 24 con la solenne processione in onore della Santa, la cui statua e la reliquia verranno portate per le strade del paese.

Ricchissimo il programma civile che aprirà il giorno 19 luglio e proseguirà fino al 20 agosto. Ad aprire il ricchissimo cartellone di eventi sarà mercoledì 19 la rappresentazione in Piazza Nerazio Prisco (ore 21) dell’opera di Giuseppe Verdi, LA TRAVIATA.

Sabato 22 luglio (con partenza dal Mascherone alle 21,15 e sino a Piazza Prisco) la Sacra rappresentazione de I MARTIRII DI SACTA CRISTINA. Domenica 23 luglio concerto bandistico della Città di Conversano e lunedì 24 della Citta di Ailano.

Martedì 25 luglio alle 22, in Piazza Prisco, concerto di uno dei nomi storici della canzone italiana, Fausto Leali.

Mercoledì 26 luglio, ore 20 Piazza Prisco, la spettacolare esibizione degli SCACCHI VIVENTI, “Partita Giannoniana”, rappresentazione metaforica della guerra tra il Papato di Roma contro Pietro Giannone.

Sabato 20 agosto gli eventi si concluderanno con l’estrazione legata alla Lotteria di Santa Cristina.

Per tutto l’arco dei festeggiamenti, inoltre sono previsti intrattenimenti musicali, incontri e convegni. Da segnalare il 25 luglio la festa dell’emigrante.