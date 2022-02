Sepino punta su impresa-turismo e istituisce un premio

L’ Associazione Sepino nel Cuore APS, con il sostegno del Comune di Sepino, Sabato 5 Marzo ore 16,30 al Teatro Santo Stefano di Sepino, presenta il concorso “PROGETTI E INIZIATIVE PER SEPINO” a cui seguirà un dibattito su: “PROSPETTIVE ECONOMICHE E STRUMENTI FINANZIARI PER LE IMPRESE DEI PICCOLI BORGHI”.

Il Concorso, in memoria dell’ing. Giacomo Iascone Maglieri, è promosso dalla omonima Famiglia e dalla SMART BUSINESS CONSULTING e prevede un Premio in Denaro e un Premio in “Servizi Reali” consistente nel supporto consulenziale a 360 gradi (giuridico-fiscale-finanziario) che la società Smart Business Consulting elargirà al vincitore per la realizzazione del Progetto o dell’iniziativa turistica o imprenditoriale in grado di apportare benefici, diretti o indiretti, alla comunità di Sepino o al suo territorio.

Per la libera partecipazione all’evento di Sabato 5 Marzo occorrerà rispettare la “normativa Covid” vigente.