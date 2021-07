Sepino ha festeggiato Santa Cristina

Quest’anno, come del resto nel 2020, l’emergenza pandemica ha condizionato non poco i festeggiamenti in onore di Santa Cristina. Ciò nonostante, la comunità sepinese, come avviene da secoli, si è stretta con grande devozione intorno alla Santa Patrona con un programma incentrato, prevalentemente, sulle funzioni religiose. Questa sera, in Piazza Nerazio Prisco, dove sono state esposte la statua e la reliquia della Santa, ha avuto luogo la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Campobasso-Bojano, GianCarlo Maria Bregantini, alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Molise, Donato Toma.

A seguire, la cerimonia alla lapide dei caduti con l’apposizione di una corona d’alloro. Un momento davvero toccante, che ha visto l’intera piazza cantare il Canto degli Italiani, l’Inno di Mameli-Novaro, accompagnata dal Complesso bandistico Città di Conversano “Piantoni”.