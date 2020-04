Sepino, attivate le misure di solidarietà alimentare

Il Comune di Sepino ha attivato le misure di solidarietà alimentare. I cittadini residenti possono fare richiesta di accesso al fondo compilando l’allegata autocertificazione, corredata da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità, che dovrà essere trasmesso al Comune di Sepino, al seguente indirizzo e-mail: info@comune.sepino.cb.it. Ai cittadini che non hanno la possibilità di utilizzare la e-mail è consentita la presentazione del modulo presso l’Ufficio protocollo dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, disponendosi in fila ordinata alla distanza minima di metri 1,50. In queste ore, intanto, come annunciato dal sindaco Paolo D’Anello, il comune ha avviato già la distribuzione.