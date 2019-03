Senzatetto nel Cardarelli, e il web si scatena

Un’immagine che ha scandalizzato i “benpensanti”. I quali si sono affrettati e definire «degradante» la situazione presente al Cardarelli di Campobasso. Dove da un po’ di tempo un senzatetto, che purtroppo sta vivendo una situazione drammatica, trascorre la notte. Gli odiatori e leoni da tastiera si sono affrettati con commenti che ormai hanno cittadinanza sul web. Senza porsi una sola domanda sulle condizioni disperate di queste persone. L’uomo da qualche tempo ha trovato dimora all’interno del Cardarelli, nell’ala nuova riservata agli ambulatori. In precedeva aveva allestito il suo bivacco di fortuna vicino ai bagni, ora invece nei pressi di un’uscita di sicurezza. Certo che la situazione non è edificante, ma, senza giudicare, sarebbe opportuno segnalare la situazione alle autorità preposte (servizi sociali, Caritas) affinché si spossa trovare una sistemazione dignitosa per quest’uomo. A cui sicuramente non fa piacere vivere nelle attuali condizioni.