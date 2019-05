Senza timbro e firma, donna rischia la vita

Manifestazioni, cortei, proteste e contenziosi giudiziari, oramai il Veneziale più che un presidio sanitario provinciale sembra un terreno di scontro, dove le vere ed uniche vittime sono la verità e i poveri malati che soffrono sulla propria pelle per disfunzione, tagli e carenze provocati da anni di cattiva gestione.

Da Agnone l’ultima notizia, fornita da don Francesco Martino, è quella che per inserire i cateteri, mancando lo specialista, bisogna che i dializzati vadano a Isernia o Campobasso. Da Isernia, invece, la storia di oggi è quella di una donna di 59 anni, che vive allettata nel centro storico. Nel 2014 rimase ferita in un incidente stradale, riportando diverse fratture ossee. Da allora un calvario in tre ospedali, Benevento, Isernia e Castel di Sangro, ma nessun ortopedico, dopo diversi interventi, è riuscito a rimetterle le ossa in ordine, tanto che è rimasta allettata in casa, non riuscendo più a camminare e perdendo anche il posto di lavoro. Stando bloccata a letto, per la sua patologia, ha bisogno di punture di Calciparina, un farmaco essenziale senza il quale, la donna è a rischio vita. La procedura normale, in casi come questo, è che scatti l’assistenza domiciliare, con un infermiere che va a casa del malato e somministra il farmaco salvavita. Ebbene, nonostante che la richiesta del medico di famiglia, da ripetere periodicamente, sia arrivata puntualmente negli uffici dell’Asrem di Isernia, stando a quello che ci ha raccontato, piangendo, la stessa signora, non ci sarebbe un funzionario disposto a perdere un po’ del suo tempo per mettere un timbro e una firma, autorizzando così la terapia e l’assistenza domiciliare.

In conclusione questa vittima disperata dell’inefficienza burocratica, più che della malasanità, è a letto a casa sua e rischia la vita perché non le hanno ancora autorizzato né la somministrazione della Calcipirina, né l’assistenza domiciliare, con un infermiere che le vada a fare la puntura che le serve per sopravvivere.