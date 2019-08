Senza ticket e la multa non arriva

«Sto provando in tutti i modi ad essere multato per impugnare il provvedimento e dimostrarne l’illegittimità. Ma nessuno mi sanziona»

«Tu quando sei in servizio non devi guardare in faccia a nessuno» intimava il grande Vittorio De Sica, nelle parti del sindaco, nei confronti di Alberto Sordi. Una scena tratta da “Il Vigile”, capolavoro cinematografico del 1960 firmato da Luigi Zampa.

Quanto sta accadendo a Isernia potrebbe fare concorrenza a una delle tante indimenticabili scene del film. Anche se nel capoluogo pentro avviene l’esatto contrario rispetto al delirio giustizialista che colpisce il vigile romano, il quale prendeva talmente alla lettera le parole del primo cittadino – pocanzi citate – che pochi minuti dopo arriva persino a multarlo. A Isernia, invece, gli ausiliari appena nominati e incaricati dalla società che gestisce le soste a pagamento di controllare gli stalli, sembrano sparire, quasi invisibili, dinanzi a una Lancia Y grigia. La targa probabilmente l’hanno imparata a memoria e, nonostante, il veicolo sosti per ore intere senza esibire il ticket, di multe nemmeno l’ombra. Basta scoprire chi è il proprietario dell’auto, per dedurre il motivo per cui l’auto in questione è rimasta illibata. Si tratta di Feliciantonio Di Schiavi che sta portando avanti una battaglia contro il nuovo corso delle strisce blu, considerate illegittime dal sindacalista che è anche tenente in pensione della Polizia Municipale. «Voglio un verbale così potrò fare ricorso, chiedendo l’acquisizione degli atti, ma nessuno sembra volermelo fare», ha dichiarato in merito Di Schiavi che ha lasciato la sua auto in sosta in uno stallo a pagamento.

Tutto ha avuto inizio sabato scorso quando il sindacalista ha parcheggiato la Lancia Y senza esibire il ticket. Subito dopo sono arrivati degli ausiliari pronti a rilasciare l’avviso di avvenuta sanzione. In quel momento, però, è intervenuto Di Schiavi, appostato poco distante dal veicolo, che ha preteso gli venisse redatto un verbale e non la semplice notifica che si affigge sul parabrezza. Niente da fare. Anche ieri mattina Di Schiavi ci ha riprovato. Il risultato, però, è stato identico: nessuna multa, nessuno si è avvicinato all’auto parcheggiata negli stalli a pagamento. La Lancia Y grigia di Di Schiavi, dunque, è diventata una vera e propria auto fantasma. Guai a multarla!

«Nulla contro questi ausiliari, tutti bravissimi ragazzi – ha precisato Di Schiavi – ma l’articolo 200 comma 1 del Codice della Strada parla chiaro: laddove sia possibile la contestazione deve essere immediata». Di Schiavi spiega che l’intento è quello di mettersi a disposizione della cittadinanza per «dimostrare l’illegittimità del provvedimento». Come spiegato in una recente conferenza stampa «la multa non si può fare perché non è stata stabilita la somma da pagare per l’anno 2019. La delibera n.14/2018 ha fissato tariffe di 0.80 centesimi solo per il 2018 e non per gli anni successivi. Se il capitolato ha messo qualcosa di diverso è andato in violazione della delibera consiliare. Nel verbale – ha continuato Di Schiavi – posso inserire le mie dichiarazioni in merito alla sanzione e presentare il tutto nel ricorso che ho intenzione di presentare alle autorità giudiziarie». Ma la mancata determinazione della somma da pagare per gli anni successivi al 2018, per il referente della Cisl Fp, sarebbe solo uno degli aspetti della convenzione contro cui puntare il dito. Tutti elementi che Di Schiavi sta studiando attentamente, in attesa di una multa che pare non arrivare mai.