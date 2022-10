Senza stipendio non può dare soldi alla figlia per beni primari, autista scoppia in lacrime

La denuncia della Faisa Cisal: «24 giorni di ritardo per lo stipendio di settembre»

«Questa mattina un autista è crollato in lacrime perché la figlia adolescente gli aveva chiesto dei soldi per potersi comprare degli assorbenti, lui imbarazzato non ha potuto darglieli perché non li ha. Altri nostri colleghi non possono fare il pieno alla macchina e sono costretti a non superare i 10 euro di gasolio. Altri ancora hanno difficoltà a pagare le bollette della luce e del gas.» E’ quanto scrive la Faisa Cisal Molise che denuncia ancora una volta un insopportabile ritardo nel pagamento degli stipendi agli autisti.

«La situazione degli autisti è sempre più drammatica, ad oggi sono 24 i giorni di ritardo degli stipendi del mese di settembre, e non si intravede nessuna luce in fondo al tunnel. La situazione è aggravata per l’incomprensibilità delle cause, considerato le ingenti risorse stanziate dalla regione.

Il conducente dell’autobus già in condizioni di lavoro normali è considerato dall’INAIL e da diversi studi in campo psicologico uno dei mestieri più usuranti e stressanti, che espone maggiormente al rischio di depressione. Figuriamoci in Molise dove oltre alle problematiche intrinseche del mestiere si aggiungono 20 anni di stipendi pagati in ritardo, fermate illecite che violano il codice della strada, rischio di responsabilità penale e civile in caso di incidente, riposi settimanali ridotti arbitrariamente da alcune aziende, aggressioni fisiche e verbali da parte dell’utenza, risarcimento dei danni provocati agli autobus in capo all’autista in caso di incidente. La salute mentale degli autisti molisani è messa a dura prova.

chiediamo un intervento immediato delle istituzioni e degli enti competenti: Regione Molise, Asrem, Inail, Ispettorato del lavoro.»

Sulla situazione è intervenuto il consigliere reginale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani: «In Molise ci sono lavoratori del Trasporto pubblico locale che non possono fare la spesa, che non possono acquistare beni essenziali per i propri figli, che non riescono più a sostenere i costi delle bollette perché i loro stipendi non vengono corrisposti in tempi dignitosi.

Siamo stanchi di dover leggere e ascoltare queste storie. Anche perché da tempo stiamo proponendo una soluzione che passa per tre semplici step:

• il primo è revocare la concessione all’azienda inadempiente che, guarda caso, è sempre la stessa;

• la Regione Molise deve quindi sostituirsi nei pagamenti degli stipendi così da concedere respiro a questi lavoratori, poi procedere a stipulare dei contratti ponte per coprire il servizio;

• il terzo e ultimo step consiste nel creare una società regionale dei trasporti.

Noi siamo stati chiari e lo ribadiamo: bisogna mettere in pratica urgentemente queste soluzioni per evitare che tanti autisti molisani subiscano ancora simili ingiustizie, in attesa dell’agognata riforma del Trasporto pubblico locale.

Ma il centrodestra è sordo da anni e la verità è che non intende muovere un dito per cambiare le cose.»