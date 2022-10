“Senza i Chimici e i Fisici non c’è transizione ecologica e sviluppo”

Convegno promosso dall’Ordine dei Chimici e dei Fisici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise

Due giornate di straordinario interesse quelle vissute a Roma (Centro convegni Carte geografiche di via Napoli) dove si è svolto il convegno “Ambiente in Scienza e Coscienza (perché la terra non è piatta)” promosso dall’Ordine dei Chimici e dei Fisici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise. Tre le sessioni di confronto. La prima su “Rifiuti, problemi e opportunità”, coordinata dal dottor Renato Presilla. La seconda: “Sostenibilità ambientale in un mondo energivoro” moderato dal dottor Gian Marco Contessa. La terza, “Cambiamenti climatici: la scienza descrive impatti e fenomeni socio-politici” coordinata dal dottor Sergio Pisani.

Chiaro il messaggio vento dal convegno di Roma: Senza l’apporto professionale e scientifico dei Chimici e dei Fisici non c’è transizione ecologica e sviluppo. E il Paese, in questo momento, deve saper fare scelte adeguate per non essere espulso dalla competizione in atto nel mondo.

Di grande interesse gli interventi della parlamentare del Pd Beatrice Lorenzin che si è soffermata sui mutamenti prodotti dalla legge sulla riforma delle professioni sanitarie e dell’europarlamentare Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia che ha fatto un’analisi sulle opportunità rappresentate dal PNRR che deve essere ripensato per le vicende legate alla cfisi energetica.

Di valore gli interventi del colonnello Sergio Schiavone, comandante del reparto investigazioni scientifiche del RIS che nella sua riflessione ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei professionisti chimici e fisici nell’attività investigativa. E il vice capo dell’Ufficio Stato Maggiore dell’Aeronautica, ufficio generale dell’Aviazione Militare e meteorologica, Luca Graniero, ha parlato di atmosfera terrestre, previsioni meteo, attendibilità delle previsioni e del valore che che può avere un’attenta lettura della meteorologia nella previsione dei disastri ambientali. Saluti istituzionali anche della dottoressa Antonietta Lombardozzi responsabile del laboratorio chimico Forense della Polizia Scientifica che ha evidenziato l’intenso rapporto lavorativo con altri corpi come per esempio quello dei Vigili del fuoco e del pericolo rappresentato dalle emissioni, l’inquinamento ambientale, gli incendi.

“L’evento – hanno evidenziato la presidente dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici LUAM dottoressa Claudia Barreca e il presidente del convegno, dottor Fabrizio Martinelli – ha dimostrato che i Chimici e i Fisici professionisti sono un patrimonio inestimabile al servizio del Paese. Si pensi al contributo che hanno dato questi professionisti durante la pandemia e si capisce che sono categorie che vanno rispettate e valorizzate. Ci sono dei lavori, specie nel campo dei rifiuti, dell’ambiente e delle energie rinnovabili, che possono essere espletati solo con l’importante apporto scientifico dei Chimici e dei Fisici e che spesso vengono svolti da altre figure professionali che per la loro formazione non possono fornire garanzie per la salute delle persone. Certo – hanno aggiunto Barreca e Martinelli – prima della devastante “Era Covid” è stata ingente l’emozione mediatica conseguente al fenomeno “Greta”, tornato d’attualità con la primavera più calda degli ultimi decenni. Grande merito va dato al suo movimento per aver indotto “i potenti” a parlare di transizione ecologica. La terra è sull’orlo di una crisi devastante, tanto più in un’epoca afflitta da questa nuova crisi energetica. Troppi sono i segnali che la Natura ci manda e che ancora oggi i negazionisti si ostinano a non voler riconoscere. Tuttavia Grata non ha una sua ricetta per la soluzione, limitandosi a dire “ascoltiamo gli esperti”. Il CONVEGNO ANNUALE DEI CHIMICI E DEI FISICI 2022 ha rappresentato un momento di incontro tra esperti e tecnici del settore, che si sono soffermati su fatti concreti, studiare le cause, testimoniare gli effetti e proporre soluzioni. Stop alle fake news circolanti in rete perché su questi temi non è vero che “uno vale uno””

A conclusione del convegno, sono stati consegnati riconoscimenti ai decani dell’Ordine. Tra questi anche Fernando Maurizi già presidente dell’Ordine dei Chimici LUAM.