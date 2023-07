Senza Bilancio stop alle segreterie particolati, cosa succederà da lunedì? 

Venerdì 21 luglio sarà l’ultimo dei 15 giorni di proroga che la legge prevede per le segreterie particolari, sia di presidente, sia degli assessori. Come noto la Regione Molise dal 1° maggio è passata dall’esercizio provvisorio alla gestione provvisoria: una situazione molto complicata per la quale non si possono effettuare pagamenti, corrispondere fatture alle imprese e stipulare contratti di qualsiasi genere. Ovviamente anche contratti non onerosi non possono stare in piedi, nell’amministrazione pubblica non esiste volontariato. Dunque cosa succederà da lunedì? Come si svolgerà il lavoro del presidente e degli assessori che saranno nominati a breve senza collaboratori? Difficile anche spostare personale regionale. Intanto perché è noto che l’amministrazione pubblica parli per atti, quindi nella fattispecie sarebbero necessarie delibere di Giunta. Ma poi perché la Regione è già afflitta da una drammatica carenza di personale e spostare pedine andrebbe ad indebolire la macchina. Quindi per superare questo problema, che non è di poco conto per la funzione dell’intera struttura, è necessario approvare nel più breve tempo possibile il Bilancio. E per fare questo, come noto, è fondamentale l’intervento di Roma.