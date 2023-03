Sentenza della Cassazione, Di Sandro: «Chi ha sbagliato pagherà»

Un fiume in piena Filoteo Di Sandro, dopo la sentenza della Cassazione che ha stabilito il suo reintegro in consiglio regionale: «Il danno maggiore non è stato fatto a me, ma a Fratelli d’Italia. La cattiveria, la malvagità di chi ha brigato per confezionare un provvedimento illegittimo ha colpito soprattutto il mio partito, depotenziandone la presenza in consiglio regionale. Fratelli d’Italia, con cinque consiglieri regionali, avrebbe sicuramente dato un altro orientamento alla legislatura.

Ma tutti saranno chiamati a pagare i loro conti, davanti ai giudici, civili e contabili, davanti al partito e all’opinione pubblica. Non se la caveranno, perché hanno calpestato tutte le regole politiche e democratiche, per una inutile e dannosa brama di potere, visto quello che hanno combinato alla guida della Regione. Ho informato già Giorgia Meloni e ora andiamo avanti per preparare e vincere le regionali con un nuovo Centrodestra.»