Sente, la delegazione molisana dei 5 Stelle da Toninelli

AGNONE

Dopo i tavoli tecnici in Prefettura, dopo le tante interrogazioni parlamentari finalmente la questione del viadotto Sente giungerà sul tavolo del ministro Toninelli. La prossima settimana, probabilmente mercoledì, la delegazione molisana dei Cinque Stelle incontrerà il sottosegretario alle Infrastrutture e il ministro Danilo Toninelli ai quali presenteranno le loro proposte per ripristinare i collegamenti tra Alto Molise e Alto Vastese. E se la Regione Molise avrebbe già pronta una delibera per stanziare dei lavori urgenti sulla strada alternativa, ossia la ex Istonia, per il consigliere regionale pentastellato, Andrea Greco, l’unica soluzione sarebbe quella di monitorare costantemente lo stato del viadotto e, qualora dovessero essere le condizioni per il transito, riaprire l’importante arteria. Il monitoraggio, a detta di Greco, potrebbe essere affidato a una start up molisana che produce sensori e che rifornisce le più importanti aziende al mondo.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise” in edicola domani.