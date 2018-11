Sente, riunione in Prefettura. Niro: «Studiamo la soluzione». Fuori dal Palazzo le proteste (foto, video e interviste)

Riunione questo pomeriggio presso la Prefettura di Isernia per decidere sulle sorti del viadotto Sente, arteria di fondamentale importanza per il collegamento tra Alto Molise e Alto Vastese, ormai chiuso da settembre per gravi carenze strutturali che, secondo la relazione dei tecnici, metterebbero a rischio la tenuta del ponte, con un serio rischio di crollo. Il prefetto Guida ha incontrato il presidente della Provincia, Lorenzo Coia, i sindaci della zona, delegati dell’Anas, i parlamentari abruzzesi e molisani del Movimento Cinque Stelle, il consigliere regionale, Andrea Greco e l’assessore regionale alla Viabilità, Vincenzo Niro. Quest’ultimo ha sottolineato l’impegno della Regione per tentare di trovare una soluzione e ha chiesto del tempo per comprendere le modalità di spesa dei due milioni di euro stanziati dal governo per il viadotto e inseriti nel Decreto Genova. Intanto fuori al Palazzo di Governo una delegazione del Comitato pro apertura Sente, guidati da Giorgio Iacapraro, ha manifestato il proprio dissenso sulla chiusura del ponte, sottolineando i gravi disagi che il provvedimento ha causato alla popolazione della zona.

LE IMMAGINI Indietro 1 di 4 Avanti