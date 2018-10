Sente e Verrino, al via interventi di messa in sicurezza su arterie alternative

CAMPOBASSO

Buone notizie sul fronte della viabilità dell’Alto Molise. «La situazione di criticità relativa alla viabilità dell’Alto Molise, riferita, in particolare, ai viadotti “Sente” e “Verrino”, che è causa di forte disagio per la popolazione locale, ci ha indotti ad adottare un provvedimento d’urgenza – così il presidente della Regione Molise, Donato Toma a margine della riunione di Giunta di questa mattina, mercoledì 3 ottobre – per trovare una soluzione nell’immediato. Abbiamo, pertanto, deliberato di intervenire con lavori di messa in sicurezza su due arterie stradali alternative, la Strada provinciale 86, direzione “Agnone”, e la Strada provinciale 86 “Istonia”, individuando come soggetto attuatore la Provincia di Isernia. Dovremo ora procedere alla ridefinizione del Programma degli interventi dell’Area “Altissimo Molise” con la Provincia di Isernia e con i sindaci dei Comuni sulla base delle effettive priorità».