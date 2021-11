Sensori nella frana di Castelpizzuto: la decisione dopo il sopralluogo della Protezione Civile

Dopo l’arrivo della Protezione Civile Nazionale a Castelpizzuto, qualcosa si muove. Dopo il sopralluogo della Protezione Civile i tecnici avrebbero deciso di installare dei sensori all’interno della frana per valutare se è ancora in assestamento o se invece peggiora. Intanto, poche ore fa, nella mattinata del 9 novembre, i pizzutesi hanno lanciato un ultimo grido di aiuto, quasi disperati, ma non arresi, di fronte a una situazione che ha dell’incredibile. Ormai è diventato un peso insostenibile per i cittadini, costretti ad affrontare una vera e propria odissea per raggiungere il capoluogo di provincia o semplicemente per fruire di cure e assistenza. “Vogliamo ricominciare a vivere”: questo il grido di aiuto dei tanti pizzutesi stamani, alle porte della Prefettura, dove in questo momento si sta svolgendo un tavolo tecnico per porre fine ai disagi e individuare una soluzione definitiva. Al momento, l’idea è di installare sensori per capire se la frana è in fase di stallo o se è costretta a peggiorare, devastando ulteriormente la strada che, si ricorda, è l’unica che collega Castelpizzuto a Isernia. Difatti, la bretella alternativa è inagibile: con la pioggia degli scorsi giorni è diventata una palude, non ci sono guardreil e, oltretutto, è anche strettissima. Insomma, è meno rischioso restare bloccati in paese. Paradossale, ma vero. Per questo l’appello è rivolto alle istituzioni affinché i cittadini possano riacquistare la libertà.

IL VIDEO E LE INTERVISTE DALLA PREFETTURA DI ISERNIA