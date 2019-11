«Senso unico in via delle Frasche? Sarebbe molto pericoloso»

Il parere controcorrente di un nostro lettore rispetto all’imminente modifica del percorso

CAMPOBASSO. Ha innescato un dibattito ampio e articolato, soprattutto in rete, l’annuncio della sperimentazione del senso unico in via delle Frasche da parte dell’assessore comunale alla Mobilità, Simone Cretella (L’ARTICOLO QUI). In particolare, un nostro lettore ha voluto condividere con noi la sua opinione in merito. «Vivendo da oltre trent’anni nella zona e percorrendola più volte al giorno – ha scritto – ho piena contezza delle difficoltà che si riscontrano. A mio avviso però, rendere la strada a senso unico aggraverebbe la situazione rispetto a quella presente, mettendo a rischio maggiore l’incolumità dei pedoni poiché, in mancanza di marciapiede, sarebbero maggiormente esposti considerato che gli automobilisti, sapendo di non dover procedere, così come finora avvenuto, con la dovuta prudenza per la presenza di autovetture proveniente nell’altro senso di marcia, la percorrerebbero più allegramente».

Per questo, «da più di trent’anni, ovvero da quando percorro via delle Frasche, non ho memoria di incidenti o investimenti occorsi, proprio in virtù dell’attenzione con cui la si percorre. Pertanto, per i motivi esposti, ed in mancanza di marciapiedi, ritengo pericoloso procedere con la sperimentazione senza aver provveduto prima alla realizzazione dei lavori necessari a garantire la sicurezza sia dei pedoni sia degli stessi automobilisti. Altro aspetto da non sottovalutare poi, è quello della mobilità, poiché va considerata che a tutt’oggi tale strada rappresenta una valvola di sfogo per coloro che, provenendo da Colle dell’Orso si recano nella zona industriale. Non avendo più tale possibilità – ha concluso il nostro lettore – le auto sarebbero convogliate tutte su via San Giovanni andando ad intasare ancora di più tale strada, già particolarmente caotica per la presenza dei semafori». Considerazioni che giriamo volentieri all’assessore Cretella auspicando che possa venirne a conoscenza quanto prima ed esprimere un parere in merito in vista dei provvedimenti che saranno adottati.