Senso unico alternato sulla Bifernina, si rischia il frontale: tragedia sfiorata

La segnalazione c’è giunta da una nostra lettrice che ieri sera, venerdì 25 giugno, è stata protagonista, suo malgrado, di un episodio che poteva avere conseguenze tragiche. “Stavo rientrando a Campobasso, di ritorno da Termoli – ci racconta – e dopo aver superato l’ultimo semaforo posto sulla diga, a metà percorso, mi sono ritrovata un’auto di fronte. Siamo, fortunatamente, riusciti a scampare lo scontro frontale, ma davvero la tragedia è stata sfiorata. Probabilmente – prosegue – alla base dell’episodio c’è stato il malfunzionamento di uno dei due semafori, fatto sta che poteva finire molto peggio. Ci siamo fermati e abbiamo allertato immediatamente i carabinieri, ma nessuno è venuto in nostro soccorso. Alla fine abbiamo gestito la situazione con altre persone che erano in coda e siamo usciti dall’ingorgo che si era creato. Spero che tali episodi non ricapitino più perché abbiamo corso un grande rischio.”