Sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela dell’ambiente: 5 nuovi lecci piantati alla Brigida

Il progetto ‘500 alberi per 500 scuole’ è approdato anche a Termoli grazie a Plastic free Onlus, Sicit Group e Beleafing

Un albero nelle scuole per sensibilizzare gli studenti sul grave e crescente pericolo dell’inquinamento da plastica e sull’importanza di salvaguardare l’ambiente. L’evento, reso possibile grazie a Plastic free Onlus con il preziosissimo aiuto dell’azienda sponsor Sicit Group, leader nell’economia circolare, ha visto la partecipazione di 3 scuole di Termoli che questa mattina, venerdì 3 marzo, hanno aderito all’iniziativa mettendo a dimora degli alberelli che verranno curati proprio dagli stessi studenti. Cinque i lecci piantumati in mattinata nei giardini dell’I.C.Brigida, tra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Presenti, tra gli altri, Flavia Del Cioppo, Maria De Gaetano, Giuseppe Fabbiano, Mattia Santini, Nadia Punis, Gilda Di Tommaso e Gianni Fumarola, volontari di Plastic Free. Sul campo a sostenere l’iniziativa presenti anche il dirigente scolastico Francesco Paolo Marra, l’Assessore dell’Ambiente Rita Colaci, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Silvana Ciciola, il Comandante delle Guardie Ecologiche regionale e vice nazionale Luca D’Elia insieme ai suoi colleghi e l’Azienda dello smaltimento rifiuti Locale, Rieco Sud Scarl. L’obiettivo comune in questo sfidante progetto contro l’inquinamento e per la difesa del Pianeta è rendere consapevoli le nuove generazioni delle problematiche ambientali da affrontare ora e nel prossimo futuro.

IN ALTO L’INTERVISTA A MARIA DE GAETANO, REFERENTE REGIONALE PLASTIC FREE E GIUSEPPE FABBIANO REFERENTE PLASTIC FREE PER LA PROVINCIA DI CAMPOBASSO