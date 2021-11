Sensibilizzare gli studenti su un turismo di qualità, presentato l’Erasmus+ (LE FOTO)

Colori, bandiere all’ingresso della scuola, un turbinio di energie positive e di entusiasmo che invadono tutta la scuola e ricordano che ancora una volta il liceo di Guglionesi si apre all’Europa ed è pronta ad accogliere. Si è svolta questa mattina, 9 novembre, la cerimonia di presentazione del progetto Erasmus Plus dal titolo Keep in Touch: Make Tourism Sustainable! coordinato dalla scuola molisana a cui hanno aderito allievi ed insegnanti provenienti da Grecia, Croazia, Romania e Turchia. Una settimana intensa che vedrà protagonisti alunni e insegnanti di paesi con culture e tradizioni diverse ma desiderosi di vivere un’esperienza internazionale che li unisca e che ricordi loro che la diversità è il vero motore dell’Europa.

I ragazzi sono stati accolti in aula consiliare dal sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, e poi sono stati accompagnati alla scoperta delle bellezze storiche ed artistiche di Guglionesi. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare i ragazzi su un turismo di qualità nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Il Molise, e le regioni di provenienza dei partecipanti, spesso poco conosciute, possiedono una gran ricchezza naturale e culturale che va promossa e preservata garantendo, allo stesso tempo, quel perfetto equilibrio tra economia, etica e ambiente. Non mancheranno, pertanto, altre escursioni nei luoghi molisani che si prestano a questa nuova concezione di fare turismo, oltre a incontri con esperti del settore che aiuteranno i ragazzi ad essere più consapevoli di questo mondo. Il progetto non si concluderà a Guglionesi ma continuerà nei prossimi mesi quando saranno i nostri stessi allievi a recarsi presso le scuole partner, ovvero il Lyceum of Rhodes- Venetokleio (Grecia), la Ekonomsko- Turisticka Skola (Croazia), il Colgiul Ion Kalinderu (Romania) e la Kadinhani Zeki Altindag Anadolu Lisesi (Turchia).

“Siamo molto contenti e soddisfatti di questa grandiosa esperienza che per noi tutti ha una forte valenza educativa e sociale – ha affermato la Dirigente Patrizia Ancora – ringrazio tutti i docenti, gli allievi e le famiglie che hanno lavorato con grande impegno in questi mesi per garantire l’accoglienza delle scuole partner. Sono convinta che questi giorni avranno un’importante ricaduta sia a livello locale, giacché il progetto promuoverà il nostro territorio su scala internazionale, sia sulla formazione dei nostri ragazzi non solo a livello linguistico ma anche a livello umano perché aiuterà ad accrescere in loro quel sentimento di appartenenza europeo e quello spirito di condivisione tra popoli che sono imprescindibili nel loro futuro”.