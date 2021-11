Sensibilizzare alla cultura della donazione: 50 Allievi della Polizia hanno donato il sangue

Oggi 23 novembre presso la Scuola Allievi Agenti “ G.Rivera” di Campobasso diretta dal Primo Dirigente della Polizia di Stato dottoressa Valeria Moffa, alla presenza del Vice Prefetto Vicario di Campobasso dottoressa Elvira Nuzzolo, del Signor Questore dottor Giancarlo Conticchio e del Presidente dell’Associazione “Donatorinati” della Polizia di Stato Claudio Saltari, si è svolta la manifestazione volta a sensibilizzare i frequentatori del 215° corso di Formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato alla cultura della donazione, come gesto altruistico e di grande valore sociale, per confermare sempre più la vicinanza della nostra Amministrazione al cittadino, in particolare a chi ha bisogno di aiuto e sostegno. Nella circostanza 50 Allievi hanno donato sangue, aderendo all’iniziativa.