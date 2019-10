Senologia Isernia, trasferiti ufficialmente dall’Asrem i due medici

Una volta terminati gli interventi programmati, dovranno spostarsi presso il Centro di Senologia del Cardarelli di Campobasso

Sono giunte le disposizioni ufficiali da parte dei vertici Asrem per quanto riguarda la Senologia di Isernia.

Ai due medici, Francesca Scarabeo e Ettore Rispoli, è stato comunicato dall’Azienda che, una volta smaltiti gli interventi chirurgici programmati, lista ormai ridotta all’osso, dovranno trasferirsi a Campobasso. Nella disposizione anche l’obbligo di utilizzare la carta intestata con logo Asrem e la dicitura “UOSVD – Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale”. Saranno assegnati al Centro di Senologia del Cardarelli di Campobasso diretto dal dottor Giovanni Della Valle.

La vicenda, come noto, ha suscitato le forti contestazioni dei cittadini di Isernia per la chiusura di un reparto al Veneziale ritenuto d’eccellenza. La scorsa settimana le proteste davanti al consiglio regionale con reiterate interruzioni dei lavori dell’Aula. Incontri e tentativi di mediazione che sono risultati vani. In quei giorni intervenne anche il direttore generale facente funzioni dell’Asrem Lucchetti che spiegò che «ad Isernia non esiste alcun Centro di Senologia come definito nelle linee di intesa. Tale Centro di secondo livello è presente al Cardarelli di Campobasso. A Isernia resta l’attività di primo livello: visite specialistiche, ecografiche e chirurgia ambulatoriale. Le linee guida – riferì il direttore Asrem – prevedono come orientamento un Centro di Senologia ogni 250 mila abitanti e in Molise, che conta poco più di 300 mila abitanti, c’è spazio solo per un Centro di secondo livello. Inoltre, non risulta mai istituita – testuali parole di Lucchetti – un’unità operativa di Senologia all’ospedale Veneziale di Isernia».

Dunque, a breve, secondo disposizioni aziendali, i medici attualmente in forza al Veneziale, Scarabeo e Rispoli, termineranno la propria attività nell’ospedale isernino e andranno ad operare nel centro di Senologia del Cardarelli del capoluogo di regione.

mdi