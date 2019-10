Senologia Isernia, è caos: la disposizione è del 3 ottobre, ma per ora non c’è trasferimento

Si attende la nomina del nuovo dg dell’Asrem, intanto i cittadini preparano una nuova battaglia per martedì

Nei giorni scorsi abbiamo riferito del trasferimento dei due medici dal Veneziale di Isernia al reparto di Senologia del Cardarelli di Campobasso (L’ARTICOLO QUI).

Ai due medici, Francesca Scarabeo e Ettore Rispoli, è stato comunicato dall’Azienda che, una volta smaltiti gli interventi chirurgici programmati, lista ormai ridotta all’osso, dovranno trasferirsi a Campobasso. Nella disposizione anche l’obbligo di utilizzare la carta intestata con logo Asrem e la dicitura “UOSVD – Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale”. Saranno assegnati al Centro di Senologia del Cardarelli di Campobasso diretto dal dottor Giovanni Della Valle.

Dopo la pubblicazione dell’articolo è scoppiata, come facilmente prevedibile, la bagarre. Ed è anche pronta una nuova manifestazione davanti al consiglio regionale, ma di questo ci occuperemo più avanti. Prima è necessario effettuare dei chiarimenti, perché la situazione sta diventando sempre più caotica. Intanto precisiamo che la disposizione di trasferimento esiste e la nota relativa allo smaltimento degli interventi chirurgici programmati e all’utilizzo della carta intestata è datata 3 ottobre. Quest’ultima è stata inviata direttamente alla direzione del Veneziale di Isernia e per tale motivo i diretti interessati ancora non ne erano a conoscenza.

Resta, invece poco chiara la questione del trasferimento. Precisato che la disposizione dell’Asrem esiste, resta da capire quando sarà attuata. Sembra, infatti, che al momento il dg Asrem facente funzioni Antonio Lucchetti abbia stabilito di lasciare i due medici, Scarabeo e Rispoli, all’ambulatorio del Veneziale. In attesa della nomina del nuovo direttore generale dell’Asrem a cui spetterà poi il compito di attuare la disposizione di trasferimento. Anche perché, accertato che i due professionisti non possono più operare ad Isernia, come sottolineato in più d’una circostanza da Lucchetti, ma effettuare soltanto prestazioni ambulatoriali, ed essendo i due dei medici chirurghi, quindi “addetti” ad operare, sono impossibilitati a svolgere la loro funzione al Veneziale. Ma potrebbero esercitarla esclusivamente al Cardarelli che è centro di senologia di primo livello. Quindi necessariamente dovranno essere trasferiti a Campobasso, visto che al Veneziale non c’è più la possibilità di operare.

In attesa degli sviluppi, i cittadini di Isernia si stanno mobilitando. Il Comitato In Seno al Problema, che si batte in difesa del servizio di Senologia dell’Ospedale di Isernia, promette un’altra eclatante protesta in Consiglio Regionale. Il prossimo martedì 22 ottobre sarà di nuovo a Campobasso, dinanzi a Palazzo D’Aimmo, per dire no al ridimensionamento dei servizi erogati presso l’ospedale pentro. Dopo il sit-in dello scorso 25 settembre, giorno in cui centinaia di manifestanti hanno bloccato i lavori del Consiglio Regionale, è in programma una nuova manifestazione per martedì.

«Toma e Lucchetti non hanno tenuto fede alle promesse fatte – ha dichiarato in merito Emilio Izzo, portavoce del Comitato, che ha chiamato a raccolta tutti i cittadini, le istituzioni e le associazioni che vorranno sposare la battaglia dell’ospedale isernino. «Ci siamo lasciati con la promessa di un tavolo tecnico – ha continuato Izzo -, invece quest’ultimo provvedimento ha il sapore dell’accanimento. Quanto fatto sino ad ora non è stato nulla, adesso inizieremo a fare sul serio! Diamo appuntamento a tutti il prossimo 22 ottobre a Campobasso per una data che dovrà restare nella storia di questa regione, come la giornata del riscatto e della giustizia sociale».

red