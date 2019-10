Senologia, i manifestanti bloccano via Kennedy. E spunta il caso dell’incompatibilità di Sosto (IL VIDEO)

Protestano sotto la prefettura dove sono saliti solo gli amministratori per chiedere rassicurazioni sulle sorti dell’ospedale. D’Apollonio: «Presto un incontro con i commissari. Per la Guercio l’ex direttore Asrem potrebbe non essere nominato commissario»

Isernia. Momenti concitati questo pomeriggio dinanzi alla Prefettura di Isernia dove il Comitato In Seno al Problema insieme ad alcuni amministratori locali ha voluto incontrare il prefetto di Isernia, Cinzia Guercio, per chiedere delle rassicurazioni circa il ridimensionamento del servizio di Senologia e i tagli all’ospedale “F. Veneziale”. Il prefetto, Guercio, dal canto suo, ha voluto incontrare dapprima solo il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, lasciando gli altri primi cittadini fuori dal palazzo, per poi aprire anche agli altri amministratori. Porte chiuse, invece, per gli esponenti del comitato che hanno deciso di occupare la sede stradale di via Kennedy e ora rischiano anche una denuncia per manifestazione non autorizzata. Il sindaco d’Apollonio, insieme agli altri primi cittadini, usciti dalla prefettura, al termine dell’incontro hanno strappato una data certa in cui incontrare i commissari alla sanità. Sulla nomina di Gennaro Sosto a commissario Asrem, secondo d’Apollonio «lo stesso prefetto avrebbe sottolineato delle riserve circa delle riserve, sostenendo che bisognerà valutare la compatibilità o meno di questo nuovo ruolo»

Nell’intervista all’avvocato Oreste Scurti le ragioni della protesta.