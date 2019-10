Senologia, caos in Aula. Durante (PD): «Il Consiglio sfiduci Toma»

L’appello dell’ex Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso

CAMPOBASSO. Dopo le proteste accese di questa mattina in Consiglio regionale contro la soppressione dei servizi di Senologia all’ospedale di Isernia, che hanno fatto interrompere i lavori dell’assemblea con i manifestanti – non soddisfatti delle risposte avute – che hanno preso di mira in particolare il governatore, Donato Toma e il consigliere di maggioranza Michele Iorio, il fronte si sposta sul versante politico. Al corteo di protesta si è unito anche il rappresentate del Pd ed ex presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Michele Durante che ha invitato pubblicamente i capigruppo di Pd e M5S, Vittorino Facciolla e Andrea Greco, a presentare la mozione di sfiducia nei confronti del Governatore della Regione Molise Toma.

«Ho ascoltato le durissime dichiarazioni di due consiglieri della maggioranza in Consiglio regionale, Aida Romagnuolo e Filomena Calenda e quotidianamente assistiamo a distinguo e precisazioni politiche e, prima di tutto, alla programmazione politica del governo regionale – ha sottolineato – che è assolutamente inadeguata al momento storico di grandissima pressione, al quale sono soggetti i cittadini molisani. Per questi motivi – ha proseguito Durante – ho invitato i capigruppo di opposizione in Consiglio a presentare la mozione di sfiducia, non più procrastinabile, al presidente Toma. Questo porterà in prima battuta – ha concluso il rappresentante del Pd – a trasformare in atti politici concreti le dichiarazioni di intenti che potrebbero restare nel limbo delle chiacchiere e, come risultato finale, sfiduciare un governo regionale che non si mostra all’altezza del suo compito».