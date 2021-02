Senologia al Veneziale di Isernia resta un miraggio

L’Ansa conferma che Senologia a Isernia non può considerarsi riaperta: “Dopo un anno e mezzo di stop, sono stati effettuati due interventi chirurgici alla mammella all’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, ma il Centro di senologia rimane chiuso. Due le pazienti operate che – secondo quanto si apprende – erano in attesa da settembre e per le quali non è stato possibile l’intervento chirurgico al ‘Cardarelli’ di Campobasso”. Insomma niente da fare, Senologia al Veneziale resta un miraggio.