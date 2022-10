Senato, Lotito punta alla presidenza della commissione Bilancio

In attesa dell’avvio delle consultazioni del Presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo, si iniziano a definire i vertici e gli equilibri politici delle assemblee

Dopo l’indiscrezione che dava la deputata molisana di Fratelli d’Italia, Elisabetta Lancellotta tra i papabili al ministero dello Sport, stavolta tra i corridoi del Senato si sarebbe appreso che Claudio Lotito, non molisano di nascita ma eletto anch’egli in Molise in quota Forza Italia, coltivi candidamente l’ambizione di presiedere la Commissione Bilancio a Palazzo Madama come riportato anche dal portale “storieesport.it”. Il patron della Lazio è tornato ad essere il dominus nella Lega serie A (è consigliere Figc in quota serie A insieme con Marotta dell’Inter) e lunedì 17 sarà presente a Milano alla decima edizione del “Gran Galà del Calcio” in una serata di premi in cui si celebreranno gli oscar del calcio italiano. In prima fila ci saranno calciatori e tecnici, e ci sarà ovviamente tutto il gotha del pallone azzurro, vertici federali e quelli di Lega compresi.

In attesa che la sua ambizione a Palazzo Madama diventi o meno realtà, Lotito ha definito l’obiettivo, o meglio ha ripreso un filo che lo accompagna da anni: riforme, nella fattispecie le “linee guida sulle licenze nazionali”, cioè è la definizione della cosiddetta sostenibilità del sistema calcio definita attraverso le regole e gli adempimenti che i club dovranno presentare per ottenere l’iscrizione al prossimo campionato. E il Campobasso, purtroppo – visto quanto accaduto l’estate scorsa – ne sa più di qualcosa.