Seminario online: “Il Rotary per l’Ambiente: Un contributo al Molise”

Domani, Domenica 21 marzo, alle ore 17:00, il Rotary Club di Campobasso e i Rotary Club di: Agnone, Isernia, Larino e Termoli si ritroveranno per parlare, insieme, di ambiente, del nostro ambiente! Nel corso della tavola rotonda on line “Il Rotary per l’Ambiente: Un contributo al Molise”, ogni Club apporterà un contributo di analisi e di proposta per la tutela e la valorizzazione del contesto ambientale regionale. L’evento si inserisce tra le iniziative di approfondimento nella giornata che il Rotary Italia dedica alla celebrazione dell’ambiente ed è aperto a quanti vorranno condividere la sensibilità e l’attenzione per una tematica di forte impatto sulla qualità della vita e di grande importanza per le future generazioni.

L’evento potrà essere seguito dal tutti su Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMf7Z1r3MhkVzMHFrwqCX4g