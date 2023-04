Semifinale coppa Italia, al San Marzano (1-0) il primo round sul Campobasso: la qualificazione si decide a Selva Piana

Il ritorno tra una settimana in Molise. Al Felice Squitieri di Sarno i campani si impongono di misura grazie al gol di Marzano nel primo tempo e colpiscono due traverse con Elefante e Di Girolamo, ma i rossoblù reggono e tengono aperte le speranze di accedere alla finalissima

Va al San Marzano Calcio il primo round della semifinale di coppa Italia nazionale di Eccellenza, giocato al Felice Squitieri di Sarno, con il Campobasso 1919 grazie alla rete di Marzano al 29’ su assist dalla destra di Camara liberato dall’apertura di Elefante. Il Campobasso ha provato a reagire con orgoglio e carattere, ma i padroni di casa si sono resi pericolosi anche nella ripresa con un tiro-cross di Elefante che si è infranto sulla traversa al 20’ della ripresa, mentre sei minuti dopo la rovesciata di Prisco su invito di Nuvoli è terminata alta.

Al 43′, ancora in evidenza i campani con la punizione di Di Girolamo ha scheggiato la traversa con Di Rienzo che era comunque sulla traiettoria. Alla fine, dopo 7′ di recupero, resta l’1-0 in favore del San Marzano in vista del ritorno il 12 aprile al Selva Piana di Campobasso con i rossoblù di Di Meo che cercheranno di ribaltare il risultato e accedere alla finalissima con il favore del pubblico amico.

Nell’altra semifinale, il Certaldo si è imposto per 1-0 sul campo del Cast Brescia grazie al gol di Orsucci al 15′.

SAN MARZANO: Palladino, Velotti, Riccio, Di Girolamo, Armeno, Nuvoli, Marzano, Casillo, Prisco, Camara, Elefante.

A DISP.: Ragone, Fernando, Dentice, Aiello, Balzano, Lettieri, Tranchino, Tarascio, Marotta.

ALL.: Fabiano.

CAMPOBASSO: Di Rienzo, Cascione, Vanzan, Ioio, Sabatino, Fazio, Potenza, Tordella, Ripa, Traorè, Lombari.

A DISP.: Pinto, Cavallini, Tizzano, Colombo, Anastasia, Di Lallo, Guillari, Fruscella Franchi.

ALL.: Di Meo.

ARBITRO: Buzzone (Enna).

ASSISTENTI: Bertana (Bra), Cavallaro (Rovigo).

QUARTO UOMO: Costa (Catanzaro).

MARCATORI: 29’ Marzano.

Lo striscione di benvenuto al Campobasso nella foto di Rosario Sangregorio