Semaforo di via Trivisonno, iniziati i lavori di installazione

L’impianto, come annunciato dal sindaco Gravina, è stato acquistato ex novo e sarà dotato di un sistema sonoro per non vedenti

CAMPOBASSO. «Siamo in procinto di acquistare il nuovo impianto semaforico di via Trivisonno posto che l’attuale non è più riparabile. Ne approfittiamo per dotarlo di sistema sonoro per i non vedenti». Questo era il post del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, postato sul suo canale social ufficiale lo scorso 1° ottobre 2019. Le operazioni di installazione del nuovo impianto sono iniziate da qualche giorno con il traffico che continua ad essere regolato soltanto con la segnaletica orizzontale attualmente in vigore.