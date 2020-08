Selvaggia Lucarelli in tour in Molise: “Termoli una delle mie città preferite”

“Termoli è una delle mie città preferite, mi ricorda un po’ la Puglia ed è quasi Abruzzo”. Parola di Selvaggia Lucarelli, giornalista ed opinionista tivvú che appena dopo il lockdown aveva quasi “ironizzato” sulla possibilità di una visita in Molise dicendo che avrebbe fatto volentieri scambio tra una casa vista mare e il suo appartamento di Milano. Una ironia che si è trasformata in realtà visto che la Lucarelli ha approfittato di questa estate di Covid per fare un tour tra le bellezze italiane. Un capitolo del viaggio è stato proprio dato al Molise. Le foto della sua permanenza in regione sono apparse nella serata di ieri, 17 agosto, sul profilo Instagram della Lucarelli. Una panoramica del paesaggio che ha accolto la giornalista all’arrivo in Molise, una vista di Termoli e una di una località vicino Larino. Foto che fanno bene al Molise proprio a dimostrazione che il Molise esiste ed è bellissimo.

