Selvaggia Lucarelli in Molise per le vacanze estive: «Ci si vede in giro»

Ci sarà anche il Molise tra le mete delle vacanze di Selvaggia Lucarelli. Le prime provocazioni della giornalista erano arrivate già durante il periodo del lockdown quando aveva “barattato” il suo attico a Milano con un appartamento in Molise che, all’epoca, era una regione Covid-free esattamente come lo è adesso. Ora il rilancio. Sulla sua pagina Facebook, infatti, la Lucarelli ha annunciato l’intenzione di trascorrere le vacanze nella regione che “non esiste”. «Io e Lorenzo Biagiarelli quest’anno abbiamo riflettuto un bel po’ su che tipo di vacanze fare. Ad agosto scegliamo sempre una meta lontanissima perché difficilmente poi possiamo andarci in altri periodi e così a lungo, e quest’anno la meta che avevamo in testa era il Messico. Avevamo già iniziato a programmare il tour (sì, noi iniziamo a febbraio), poi sappiamo come è andata. La guida del Messico è rimasta per un po’ lì sul comodino, poi l’ho messa via. Adiòs amigo.

Quindi ho detto: andiamo nella mia isola preferita, Lanzarote, che è vicina. Poi “no facciamo la Francia on the road”, poi “e l’Andalusia?”. Quando siamo arrivati a ipotizzare il tour dei trenini d’epoca in Alsazia, ci siamo detti che forse era l’anno giusto per dedicare il nostro agosto all’Italia. E quindi dopo lunghe sedute ed esclusioni che ci hanno strappato il cuore, ecco dove andremo: Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Marche. (con due tappe brevi in Umbria e Campania)

Abbiamo deciso insomma di approfittare di così tanto tempo a disposizione nel nostro paese per vedere (anche) regioni che conosciamo poco e fuori dalle rotte del turismo di massa, con un paio di note campanilistiche (io sono un po’ abruzzese, Lorenzo è un po’ marchigiano). Il 28 agosto sarà il nostro ultimo giorno di vacanza e lo chiuderemo in bellezza: apriremo il Festival dei viaggiatori, l’UlisseFest, a Rimini, con lo chef Moreno Cedroni. Magari ci si incontra in giro: noi saremo i due con un adolescente col ciuffo biondo e con un cane simpatico».