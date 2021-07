Selvaggia Lucarelli di nuovo in Molise, “avevamo promesso di tornare”

La sua presenza non era passata inosservata l’estate scorsa quando, appena dopo il lockdown, aveva deciso di trascorrere alcuni giorni in Molise raccontando le bellezze della regione “che non esiste” sia nei suoi resoconti social che sulle colonne di giornale. Una bellezza che evidentemente, deve aver incantato Selvaggia Lucarelli che ha deciso di tornare a fare visita al Molise. Il suo post su Instagram parla chiaro. Una veduta di piazza Mercato a Termoli con poche parole ma ricche di significato “avevamo promesso di tornare”. La Lucarelli, assieme al marito, hanno fatto tappa prima a Montenero di Bisaccia, proprio al confine con l’Abruzzo, e successivamente sono tornati a Termoli città di cui ha raccontato nella sua attività di giornalista ed opinionista.