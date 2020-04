Self-licensing, un regolatore di comportamenti

di Luigi Castellitto



Per self-licensing (o moral self-licensing) si intende un tipo di “credito” che tutti noi accumuliamo e che usiamo spesso.

Di solito, è normale presentarsi come ottime persone, è un modo per mantenere un’immagine di sé positiva, che porta anche ad avere un concetto di noi stessi positivo. Quindi cosa potrebbe essere a portare a commettere atti “immorali”? Una spiegazione è proprio nel fenomeno del self-licensing, l’acquisizione di credenziali morali. Spiegando nel particolare: se in passato si è agito correttamente, eticamente bene, in futuro ci si sente liberi di agire con più libertà. Un esempio potrebbe essere quello dello sport, praticato con costanza e per molto tempo, alla fine premiato con la concessione di un dolce.

Quindi, dopo un comportamento moralmente normale, ci si concede il diritto di eseguirne uno “meno corretto”, senza per questo sentirsi in colpa.

Studi hanno osservato che le “licenze morali” portano a un ampio spettro di comportamenti indesiderati. Per esempio, dopo aver ricordato azioni morali o socialmente desiderabili compiute nel passato, la persona può tendere a mostrare, secondo la teoria, atteggiamenti meno lodevoli. Secondo ricerche, le buone azioni passate possono far sentire gli individui liberi di dedicarsi a comportamenti non etici o problematici, che altrimenti eviterebbero per paura di sentirsi, o semplicemente di apparire, immorali.

In parole povere, solo dopo aver stabilito un’immagine morale di se stessi ci si abbandona a un’azione immorale senza paura. Tuttavia, quando un individuo appare immorale agli occhi degli altri, sono necessarie azioni positive per ripristinare nuovamente la propria immagine.